Кандидатуру Матвиенко выдвинут на пост председателя Совета Федерации 25 сентября

Завтра члены Совфеда предложат назначить Матвиенко на пост главы верхней палаты парламента России.

В руководстве Совета Федерации считают Валентину Матвиенко единственным кандидатом на пост спикера. Об этом сообщили в ТАСС. Согласно сведениям агентства, петербурженка будет официально выдвинута на должность председателя верхней палаты парламента уже 25 сентября. Сегодня руководители комитетов СовФеда обсудили данную возможность.

Состоялась неформальная дискуссия на эту тему. Кандидатура единственная - Валентина Ивановна Матвиенко цитирует собеседника ТАСС

Эксперт добавил, что кандидатура бывшего губернатора Петербурга будет выдвинута уже в начале пленарного заседания. Поручение передано первому вице-спикеру Николаю Федорову. При этом не исключено, что кто-то из присутствующих захочет выдвинуть собственную кандидатуру или другого кандидата на пост.

Немногим ранее глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко объяснил, что Матвиенко продолжит выполнять обязанности в качестве сенатора, и одновременно в роли председателя верхней палаты парламента.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов назначил Матвиенко на должность сенатора в Совет Федерации.

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