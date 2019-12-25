Кандидатов в почетные петербуржцы выбрали со скрипом

Сомнение вызвала кандидатура директора компании "Биокад" Дмитрия Морозова.

Комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания выбрала кандидатов на звание почетного петербуржца. Номинантов было четверо, один из них вызвал большие сомнения у чиновников.

Оказалось, что генерального директора фармацевтической компании "Биокад" Дмитрия Морозова выдвинули на номинацию его же подчиненные, а не общественное объединение, как того требует закон. Несмотря на некоторую заминку, Морозова все-таки включили в список. Однако если его изберут, это решение можно будет оспорить, отметил глава Комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.

Имя почетного петербуржца назовут 26 мая, за день до Дня города.

Ранее Вячеслав Макаров не подтвердил информацию о своем выдвижении в Госдуму.

Фото: assembly.spb.ru