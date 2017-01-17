Кандидаты в молодежный парламент Петербурга пожаловались на недомогание после обеда в ЗакСе

В пресс-службе ЗакСа заявили, что зафиксировали "единичные случаи" заболевания у участников конкурсного отбора. "Это проявление ротавирусной инфекции. То есть заразить друг друга ею участники могли и сами, занеся инфекцию в стены парламента" - добавили в ЗакСе.

После обеда в столовой Мариинского дворца в минувшую субботу, 21 мая, несколько участников конкурса в молодежный парламент Петербурга обнаружили у себя симптомы диареи. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам одного из участников, в отборочном этапе участвовало 150 человек, "я общаюсь с ребятами из других команд, и у всех симптомы отравления: температура, диарея и боль в мышцах". Врачи поставил диагноз собеседнику издания функциональное расстройство кишечника. Другой участник подтвердил, что также отравился после посещения Мариинского дворца. По информации "Фонтанки", аналогичные симптомы обнаружили у себя несколько сотрудников Мариинского дворца, обедавшие в столовой в пятницу.

В пресс-службе Законодательного собрания заявили, что зафиксировали "единичные случаи" заболевания у участников конкурсного отбора. Они сообщили, что "это проявление ротавирусной инфекции. То есть заразить друг друга ею участники могли и сами, занеся инфекцию в стены парламента".

Ранее мы сообщали, что в Петербурге появится Молодежный парламент с 50 депутатами. Большинство кандидатов предложат депутаты "взрослого" парламента.

Фото: Википедия

