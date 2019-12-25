В Петербурге появится Молодежный парламент с 50 депутатами

Большинство кандидатов предложат депутаты "взрослого" парламента.

Депутаты петербургского ЗакСа утвердили основные положения документа о создании Молодежного парламента. Он будет сформирован сроком на 2 года.

В парламент войдут 50 человек, 18 из которых будут включены по предложению политических партий, представленных в ЗакСе. Еще 32 будут назначены по результатам конкурсного отбора.

Госслужащие, муниципальные депутаты, члены Общественной палаты или Молодежной коллегии не смогут быть членам Молодежного парламента.

Его члены будут заниматься подготовкой законодательных предложений в сфере молодёжной политики, взаимодействовать с депутатами "взрослого" парламента, участвовать в мероприятиях, организовывать проектную деятельность, развивать волонтерство.

Порядок проведения конкурсного отбора будет утвержден в ближайшее время.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга