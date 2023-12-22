Кандидата в мэры мексиканского города застрелили во время последнего предвыборного митинга

Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос погиб во время предвыборного мероприятия в Коюка-де-Бените.

Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бените, распложенного на территории местного штата Герреро, от правоцентристского альянса "Сила и сердце за Мексику" Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен во время проведения заключительного митинга собственной предвыборной кампании. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания El Universal. В газете отметили, что политик шел вдоль своих избирателей, которые находились на баскетбольной площадке. В какой-то момент сзади к нему приблизился неизвестный мужчина. Он выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов в затылок жертве.

В СМИ сослались на информацию, распространяемую в социальных сетях очевидцами, заявив, что на месте преступления слышалось не менее 15 выстрелов. Стоит уточнить, что за время проведенной избирательной кампании в штате Герреро было убито пять кандидатов на должность мэров городов, а также один из соискателей депутатского кресла. С лета 2024 года в стране оказались убиты 82 человека, связанные с избирательными процессами. Из них 34 человека - это кандидаты на различные должности. Всего в период за прошлый и текущий года в Мексике зафиксировано 2 172 случая различного насилия, включая нападения, угрозы и похищения людей.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости