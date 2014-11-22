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Кандидат в президенты США Рамасвами выступил за большие уступки России
Сегодня, 10:08
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Кандидат в президенты США Рамасвами выступил за большие уступки России

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По словам политика, военные действия на Украине необходимо завершить на мирных условиях.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступил за большие уступки России. Об этом он заявил в эфире ABC News.

По словам политика, военные действия на Украине необходимо завершить на мирных условиях. Он подчеркнул, что Киеву придется пойти на уступки Москве. Также Рамасвами выразил убежденность, что главной угрозой для США является Китай.

Ранее в Пентагоне сообщили об отсутствии планов по созданию подобной НАТО структуры в АТР.

Фото: YouTube / ABC News

Теги: вивек рамасвами, кандидат в президенты, россия, сша, уступки
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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