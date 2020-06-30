В Пентагоне сообщили об отсутствии планов по созданию подобной НАТО структуры в АТР

Ллойд Остин оценил небезопасные полеты над Южно-Китайским морем.

Количество осуществляемых Китаем перехватов американских самолетов и бортов их международных союзников вызывает у Вашингтона тревогу. Соответствующее заявление в рамках выступления на ежегодном региональном форуме по безопасности "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре сделал шеф оборонного ведомства США Ллойд Остин.

КНР продолжает осуществлять вызывающее тревогу перехваты союзников, которые совершают законные полеты в международном воздушном пространстве. Мы как раз недавно видели еще один вызывающий тревогу случай агрессивного и непрофессионального проведения полета. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что власти США продолжат помогать странам региона, работать с союзниками и партнерами над обеспечением свободы судоходства и полетов над акваторией Южно-Китайского моря, чтобы ни одно государство не установило односторонний контролю над общими водными маршрутами.

Шеф Пентагона Остин: Пекин не отвечает на звонки США по вопросу контроля за вооружениями.

Фото и видео: YouTube / CNA