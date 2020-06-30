Шеф Пентагона Остин: Пекин не отвечает на звонки США по вопросу контроля за вооружениями

Ллойд Остин оценил важность контроля над вооружениями.

Китайские власти "не отвечают на звонки" из Вашингтона по вопросу выработки совместного соглашения по контролю над вооружениями. Соответствующее заявление в рамках выступления на площадке регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре сделал шеф американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Чиновник заметил, что в США очень серьезно относятся к вопросу о контроле над вооружениями.

Что касается конкретных контактов с КНР по вопросу контроля над вооружениями, то эту тему необходимо обсуждать. Как только (в КНР) ответят на наш телефонный звонок, мы это сделаем. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Напомним,тчто западные СМИ сообщили читателям о том, что официальный Пекин отклонил предложение Вашингтона о проведении встречи на уровне военных министров Ллойда Остина и КНР Ли Шанфу, которая могла состояться на площадке форума в Сингапуре. В КНР напомнили американским коллегам, что китайский министр по обороне с 2018 года находится под санкциями со стороны США.

Шеф Пентагона предупредил, что конфликт из-за Тайваня будет разрушительным.

Фото и видео: YouTube / CNA