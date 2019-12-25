Кандидат в президенты Франции назвал законным нежелание РФ видеть НАТО у своих границ

Эрик Земмур назвал действия РФ логичными из-за несдержанных обещаний США.

Кандидат в президенты Франции назвал законным нежелание РФ видеть НАТО у своих государственных границ. Такое мнение высказал представитель политической партии "Реконкиста" Эрик Земмур. Он дал интервью местному телеканалу BFM. Журналисты попросили гостя эфира ответить на вопрос о ситуации, которая сложилась на территории между РФ и Украиной.

Украина была русской на протяжении веков, и вполне понятно, что россияне не хотят видеть американцев и НАТО у своих границ. Это чувство вполне объяснимо. Эрик Земмур, кандидат в президенты Франции

Специалист обратил внимание прессы на невыполнение обещаний, данных Вашингтоном Москве на рубеже 1980-х и 1990-х годов. После разрушения Берлинской стены и распада СССР президент Джордж Буш дал обещание Михаилу Горбачеву, что Белый дом не ведет свои войска на ближнее зарубежье России. Земмур считает, что американцы не смогли сдержать обещания, поэтому сейчас складывается совершенно логичная история на границе с Украиной, так как Москва внимательно следит за тем, чтобы Североатлантический военный альянс не расширялся до бесконечности. В Париже при этом призвали уважать суверенитет Киева.

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