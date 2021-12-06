Польша рассчитывает на твердость Байдена в переговорах с Путиным

Польша считает, что Байден не должен обсуждать так называемые "красные линии". Дело в том, что российский президент Владимир Путин заявил, что для Москвы станет критичным решение о размещении оружия на Украине.

Министр иностранных дел Польши Марчин Пшидач выразил надежду на твердость со стороны американского лидера Джо Байдена в переговорах с Путиным. Об этом он заявил в эфире Польского радио.

Пшидач напомнил, что Байден был одним из "архитекторов расширения" НАТО на восток Европы в 90-х годах. Тогда он был вице-президентом. Решения о расширении военного присутствия альянса в этой части континента принимал Барак Обама.

Я надеюсь, что во время завтрашнего разговора Байден проявит себя в качестве твердого переговорщика, который будет посылать соответствующие сигналы. Марчин Пшидач, МИД Польши

Польша считает, что Байден не должен обсуждать так называемые "красные линии". Дело в том, что российский президент Владимир Путин заявил, что для Москвы станет критичным решение о размещении оружия на Украине.

Напомним, что переговоры Путина и Байдена запланированы на 7 декабря.

Ранее мы сообщили, что кандидат в президенты Франции Земмур намерен вывести страну из НАТО.

Видео: YouTube / Polskie Radio