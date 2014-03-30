Кандидат в президенты Франции Земмур намерен вывести страну из НАТО

Кандидат в президенты утверждает, что французы "не будут вассалами Европейского Союза".

Франция должна выйти из единого военного командования НАТО. Об этом заявил кандидат в президенты, радикальный полемист правых взглядов Эрик Земмур выступая перед своими сторонниками в выставочном комплексе Вильпант в пригороде Парижа. Кандидат в президенты утверждает, что французы "не будут вассалами Европейского Союза".

Напомним, что Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые состоятся в апреле 2022 года. Он известен своими книгами, в некоторых из которых критикуется радикальный исламизм. Кроме того, Земмур успел поработать журналистом в различных изданиях.

Ранее мы сообщили, что неизвестный напал на кандидата в президенты Франции перед митингом.

Видео: YouTube / BFMTV