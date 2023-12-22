  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:51
79
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мигранты платили за фиктивную сдачу тестов на знание языка 15 тысяч рублей

0 0

Полицейские установили, что коммерческая организация с помощью нанятых работников вузов проводила тестирование иностранцев на предмет знания истории России, русского языка и основ законодательства РФ. При этом, в реальности проверки знаний не было.

Канал нелегальной миграции перекрыт полицейскими из Санкт-Петербурга и Центрального аппарата МВД России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили, что коммерческая организация с помощью нанятых работников вузов проводила тестирование иностранцев на предмет знания истории России, русского языка и основ законодательства РФ. При этом, в реальности проверки знаний не было. Экзаменаторы за денежное вознаграждение выдавали мигрантам сертификаты о прохождении тестов. В последующем эти документы использовались для постановки на миграционный учет с целью проживания и трудовой деятельности в России.

Каждый иностранец платил за фиктивную сдачу тестов 15 тысяч рублей. Ежемесячно криминальная схема приносила злоумышленникам порядка 7,5 млн рублей.

В полицию доставлены 30 жителей Северной столицы, которые могут быть причастны к организации незаконной миграции.

Ранее в Петербурге полицейские перекрыли ещё один канал незаконной миграции.

Видео: Telegram/ Ирина Волк

Теги: мигранты, патенты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии