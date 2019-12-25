Канал Грибоедова в центре Петербурга покрылся льдом

Уже на протяжении нескольких дней лед становится все толще.

С каждым днем в Петербурге становится все холоднее. По утрам на улицах можно заметить иней, а на водоемах начал появляться лед. Об этом сообщили "Невские Новости".

Уже на протяжении нескольких дней лед становится все толще, хотя кое-где на каналах есть непокрытые льдом участки. Напоминаем, что из-за низких минусовых температур, лед слабый и заходить на него не стоит, в Петербурге до 15 января введен запрет выхода на лед.

К тому же на следующей неделе синоптики обещают небольшое потепление, лед в это время может исчезнуть совсем.

МЧС предупредило петербуржцев о мокром снеге и гололедице 11-12 декабря.

Фото: Невские Новости