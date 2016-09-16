Канадский хоккеист с российским паспортом Лайпсик вернулся в петербургский СКА

Нападающий подписал контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

Канадский нападающий Брендэн Лайпсик, получивший российское гражданство в 2024 году, вернулся в хоккейный клуб СКА. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

Лайпсик уже выступал за СКА в сезоне-2023/24, а также имеет опыт игры за другие клубы КХЛ — ЦСКА, "Металлург" из Магнитогорска, "Автомобилист" и "Сибирь". В Национальной хоккейной лиге хоккеист играл за "Вашингтон", "Лос-Анджелес", "Ванкувер", "Вегас" и "Торонто", проведя в общей сложности 187 матчей и набрав 59 очков.

За время выступлений в КХЛ Лайпсик провел 286 матчей, в которых набрал 170 (68 голов + 102 передачи) очков. Дважды со своими командами он добирался до финала Кубка Гагарина. Хоккеист, родившийся в Виннипеге, получил российское гражданство в январе 2024 года, что стало важным фактором при заключении нового контракта с петербургским клубом.

Фото: Telegram / Хоккейный клуб СКА