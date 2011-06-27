Дзюба назвал странной историю с попыткой похищения игрока "Зенита" Мостового

Четверо подозреваемых в нападении на полузащитника петербургского клуба заключены под стражу.

Бывший нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал попытку похищения полузащитника петербургского клуба Андрея Мостового, назвав произошедшее странной историей. Как сообщает ТАСС, футболист "Акрона" с улыбкой отметил: "Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого. А если серьезно, то странная история".

Напомним, инцидент произошел вечером 23 октября, когда злоумышленники попытались похитить Мостового. По данным источников агентства в правоохранительных органах, футболист сумел отбиться от нападавших и убежать, после чего преступники скрылись на автомобиле. Позднее все четверо подозреваемых были задержаны.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемых в нападении на Мостового и похищении предпринимателя Сергея Селегена. Все задержанные признали вину, причем трое из них также обвиняются в покушении на похищение футболиста.

Фото: Telegram / Артем Дзюба