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Канадец к свадьбе смонтировал видеоролик из ежедневных фото за 9 лет

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Видеоролик за сутки облетел весь Мир и набрал больше 700 тысяч просмотров

 

Видеоролик, смонтированный из селфи фото, набирает популярность и количество просмотров. За сутки видео просмотрели более 750 тысяч человек.

Hugo Cornellier, так зовут молодого канадца, с 12 лет делал селфи каждый день на протяжении 9 лет. А к своей свадьбе он смонтировал из накопившихся фотографий видеоролик. Молодой человек сообщает, что каждую фотографию он редактировал вручную, а затем "склеил" в один видеоряд.

 

В опубликованном видео видно как взрослеет молодой человек, как изменяются черты лица, прически, обстановка и окружение. Неизменным остается только выражение лица: парень смотрит прямо в камеру серьезно и без эмоций. И только в завершающих кадрах видео с невестой Уго улыбается.

 

Видео: YouTube/Hugo Cornellier

 

 

Теги: в мире , видео , канада , новости в мире , селфи , фото
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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