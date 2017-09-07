Канадец к свадьбе смонтировал видеоролик из ежедневных фото за 9 лет

Видеоролик, смонтированный из селфи фото, набирает популярность и количество просмотров. За сутки видео просмотрели более 750 тысяч человек.

Hugo Cornellier, так зовут молодого канадца, с 12 лет делал селфи каждый день на протяжении 9 лет. А к своей свадьбе он смонтировал из накопившихся фотографий видеоролик. Молодой человек сообщает, что каждую фотографию он редактировал вручную, а затем "склеил" в один видеоряд.

В опубликованном видео видно как взрослеет молодой человек, как изменяются черты лица, прически, обстановка и окружение. Неизменным остается только выражение лица: парень смотрит прямо в камеру серьезно и без эмоций. И только в завершающих кадрах видео с невестой Уго улыбается.

Видео: YouTube/Hugo Cornellier