Марк Карни объяснил, что сейчас происходит диверсификация поставок военного назначения, страна ориентируется на европейских партнеров.

Национальное правительство Канады течение последнего года готовились к возможности военного вторжения со стороны американских военнослужащих, хотя и считали такое развитие событий маловероятным. Соответствующее заявление сделал местный премьер-министр Марк Карни в интервью западной газете The New York Times, которое было опубликовано 23 сентября. СМИ задали политическому лидеру вопрос о том, как власти из Оттавы рассматривали ситуацию в связи с многочисленными заявлениями главы вашингтонской администрации, президента-рнеспубликанца Дональда Трампа о желании сделать Канаду 51-м американским штатом.

Я думаю, на таких постах люди обязаны оценивать и крайне маловероятные чрезвычайные риски. Это просто отслеживание рисков. Это не базовый сценарий, но было бы безответственно не готовиться. Марк Карни, премьер-министр Канады

Канадский премьер-министр отметил, что его страна хочет снизить зависимость страны от спутниковой связи Starlink в военном отношении. В настоящее время Канада нацелена на взаимодействие в этой сфере с европейскими государствами и Южной Кореей. Также официально Оттава пересматривает планы закупки 88 американских истребителей F-35. Чиновники допускают возможность заказа альтернативных воздушных машин у европейских производителей.

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