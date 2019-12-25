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Канада заявила о санкциях против министров РФ из-за Донбасса
Сегодня, 10:02
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Канада заявила о санкциях против министров РФ из-за Донбасса

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о дополнительных санкциях против России из-за ситуации на Донбассе. Об этом чиновник рассказал журналистам во время пресс-конференции. Спикер уточнил, что в частности ограничения затронут физические лица - сотрудников Совета Безопасности РФ. Речь идет также о министре обороны Сергее Шойгу, министре финансов Антоне Силуанове, министре юстиции Константине Чуйко. Весь экономический пакет мер согласован с союзниками Оттавы.

Мы также наложим санкции на членов СБ РФ, включая министров обороны, финансов и юстиции…направлены против 58 лиц, включая представителей российской элиты и членов их семей.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Трюдо сообщил, что власти Канады вводят дополнительный пакет экономических санкций в отношении России в связи с военной операцией на Украине.  Канада также аннулирует для России все экспортные разрешения, выданные ранее компаниям.  Под санкциями оказались и банковские структуры.

Фото и видео: Facebook / Justin Trudeau
 

Теги: джастин трюдо, донбасс, канада, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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