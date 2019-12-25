Джастин Трюдо напомнил прессе, что Оттава не обладает самолетами советского производства.

Трюдо: Канада технически не может удовлетворить просьбу Украины о поставках истребителей. Такое заявление на пресс-конференции перед журналистами сделал глава местного правительства. Политик напомнил о том, что украинские летчики обучались совершать полеты на советской авиации. Ранее президент Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву боевые самолеты. Он заметил, что для защиты собственного воздушного пространства подойдет и советская авиация.

Украинские военные были обучены летать на истребителях еще советской эпохи, которых у Канады просто нет. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Напомним, что российский президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Вооруженные силы помогут силам Донецкой и Луганской народных республик, которые обратились в Москву за помощью. В РФ уточнили, что не имеют цели оккупировать территорию соседнего государства, а только хотят провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Азаров усомнился в возможности переговоров Путина с Зеленским.

Фото и видео: YouTube / CHCH News