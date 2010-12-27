Канада: В ДТП с двумя школьными автобусами пострадали 70 человек

После столкновения автобусы загорелись.

В Канаде в результате ДТП с двумя школьными автобусами пострадало около 70 человек.

Сообщается, что ДТП произошло в 40 километрах к северо-западу от центра Монреаля. В автобусах были дети в возрасте от 7 до 12 лет и сопровождающие их взрослые. По предварительным данным ДТП произошло из-за легкового автомобиля, который резко остановился перед автобусом. Произошло столкновение легковушки и двух автобусов, после чего все транспортные средства загорелись.

В ДТП серьезно никто не пострадал, тем не менее, 69 человек были госпитализированы для осмотра и наблюдения. Дети в ожидании скорой были размещены в ближайшей заправке, они были напуганы.

Накануне в Красноярске из-за легковушки маршрутный ПАЗ врезался в столб, 6 пассажиров получили травмы.

Фото: cbc.ca