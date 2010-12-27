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Канье Уэст стал преподавателем Чикагского института искусств
Сегодня, 19:01
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Rybka123
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Канье Уэст стал преподавателем Чикагского института искусств

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В самом ВУЗе информацию опровергли.

В своем Twitter известный рэпер Канье Уэст написал, что займет должность преподавателя в Чикагском институте искусств и Американской академии искусств. Впрочем, направление озвучивать не стал. 

Пост музыканта вызвал у аудитории социальной сети восторг и порадил массу шуток. Некоторые пользователи даже изъявили желание поступить в ВУЗ только из-за такого "крутого препода". К их глубокому сожалению, представители учебного заведения эту информацию опровергли, сказав что курсов мистера Уэста у них в расписании нет. 

Напомним, что ранее рэпер стал креативным директором премии PornHub Awards, которую одноменный сайт впервые провел в этом году.

Ранее мы сообщали о том, что Паредес хочет перейти из "Зенита" в "Милан"

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Теги: институт искусств , канье уэст , музыка
Категории: Лента новостей Культура Музыка

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