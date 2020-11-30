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Камеры засняли хулигана, разрисовавшего подъезд на Выборгском шоссе

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Также мужчина не смог пройти мимо урны.

Неизвестный мужчина расписал входную дверь в подъезд на Выборгском шоссе. Камеры видео наблюдения засняли хулигана.

Сначала гражданин решил устроить бой с урной, пнув ее ногой и тем самым завалив на бок. После этого он направился к дому №31. В руках у него был предмет, похожий на бутылку, а также ключи. Является ли он жителем этого дома или нет — пока не известно. После визита мужчины на входной двери с внутренней стороны остались надписи с упоминанием мужского полового органа. Он нанес их белой краской. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала нетрезвого мужчину, который стрелял с балкона на Маршала Блюхера. 

Видео: Piter.TV

Теги: граффити, подъезд, хулиган
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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