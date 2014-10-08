Камеры в Петербурге задействуют для мониторинга выбросов от машин

Проект планируют реализовать в качестве пилотного, а в дальнейшем сделать системной мерой.

Власти Санкт-Петербурга обсуждают возможность применения городской системы видеонаблюдения для контроля вредных выбросов от автомобилей. Об этом сообщил глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, использование видеокамер для отслеживания загрязняющих веществ от автотранспорта рассматривается как пилотный проект. В Смольном планируют превратить его в системную меру, поскольку улучшение качества окружающей среды стало одной из приоритетных задач на текущий год.

Помимо внедрения системы видеонаблюдения, в городе намерены развивать систему управления отходами, включая опасные фракции. Также планируется создать модель, прогнозирующую распространение загрязняющих веществ в воздухе от различных источников выбросов. Особое внимание уделят восстановлению исторических водных объектов, таких как Царское Село и Петергоф, а также разработке комплексных планов оздоровления Сестрорецкого разлива и Дудергофских озер.

В планах городских властей — высадка зеленых насаждений в историческом центре, особенно на участках, требующих усиления зеленого каркаса. Кроме того, продолжится развитие парка электротранспорта и создание инфраструктуры для его зарядки. Эти и другие задачи на 2026 год глава комитета представил на совещании у губернатора Александра Беглова.

Ранее мы сообщили о том, что серьезная пробка парализовала движение на Пулковском шоссе.

