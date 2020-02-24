Камеры начнут распознавать преступников по голосу, походке и татуировкам

Полученную информацию будет обрабатывать эксперт-криминалист.

В России появится новый метод поиска преступников. Правоохранители смогут получать информацию при помощи видеокамер, которые научатся распознавать лицо, радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки. Соответствующую систему разрабатывает МВД. Об этом пишет РБК.

Искать преступника поможет Федеральная информационная система биометрических учетов (ФИСБУ). Ее будут применять не только для распознавания лиц, но и для взаимодействия с другими ведомственными системами.

Розыск будет проводиться следующим образом: стражи порядка соберут с места преступления все следы злоумышленника и загрузят их в систему. По полученным отпечаткам пальцев, образцам волос и слюны искусственный интеллект выдаст список возможных подозреваемых. Эту информацию будет обрабатывать эксперт-криминалист.

ФИСБУ создадут в рамках проекта "Безопасный город" на бюджетные деньги. Систему планируется запустить до конца 2021 года.

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