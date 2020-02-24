В США оценили "необычный" российский калибр 12,7х55 мм

У него толстый, но при этом короткий корпус.

Американское издание The National Interest оценило российский боеприпас калибра 12,7х55 мм. Из-за "экстремально мощной" поражающей силы его назвали одним из "самых необычных среди находящихся в активном использовании".

По словам экспертов, толстый, но при этом короткий корпус подходит для "стрельбы тяжелыми пулями, летящими с малой скоростью". Это позволяет патронам достигать различных целей, в том числе, поражать противника в современном бронежилете. Отмечается, что его не пробивают боеприпасы с параметрами 9х39 мм. Обычно подобные патроны используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК, а также штурмовых револьверов РШ-12.

Ранее Путин рассказал об оснащении армии и флота "оружием будущего".

Видео: YouTube / Lazarev Tactical