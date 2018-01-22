В Павловском дворце заметили необычное явление, похожее на привидение

Белый прозрачный круг передвигался по залу ночью.

Камеры видеонаблюдения в Павловском дворце зафиксировали необычное явление. На записи можно увидеть гуляющий по залу белый прозрачный круг. Ролик появился в Instagram музея-заповедника.

Объект, похожий на маленькое привидение, "прогуливался" около часа ночи в Египетском вестибюле. Сотрудники музея гадают, что это может быть. Ранее необычный круг уже навещал дворец и его комнаты. Видеозаписи намерены показать специалистам, чтобы они объяснили это явление.

Стоит отметить, что пользователи интернета отнеслись к записи скептически. Они заявили, что камеры запечатлели отблеск света или пролетевшую пылинку.

Видео: Instagram / pavlovsk_palace_and_park