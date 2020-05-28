В возрасте шести месяцев ребёнка прооперировали и лишний рот был удалён.

В США родилась девочка с двумя ртами. Данный случай описан в медицинском журнале BMJ Case Reports.

Сообщается, что при УЗИ на третьем триместре беременности у плода была выявлена аномальная масса на правой стороне челюсти. Врачи посчитали, что это врожденная киста, тератома или фиброзная дисплозия.

Осмотр при рождении показал, что у девочки есть второй рот размером с один сантиметр. Там есть маленькая челюсть с рудиментарным языком — он повторяет движения основного. Причиной аномалии считается дипрозопия — очень редкий порок развития, который вызывает повторение черепно-лицевых структур.

В возрасте шести месяцев ребёнка прооперировали и лишний рот был удалён.

Ранее петербургские нейрохирурги провели редчайшую операцию на головном мозге.

Видео: casereports.bmj.com