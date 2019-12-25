Петербургские нейрохирурги провели редчайшую операцию на головном мозге

11-летняя пациентка с редкой патологией чувствует себя хорошо.

Нейрохирурги из петербургского педиатрического университета 13 мая провели редчайшую операцию на головном мозге 11-летней девочки. Как сообщили в пресс-службе СПбГПМУ, юную пациентку перевели из Института детских инфекций.

К моменту госпитализации девочка, у которой подозревали менингит, пережила три кровоизлияния и не смогла бы пережить четвертое. К тому же, у пациентки была редкая патология – аневризмы артерии Гюбнера, развитие этой патологии могло довести до паралича конечностей. По словам хирурга Алексея Иванова, во время операции удалось "выключить" больную артерию без тяжелых неврологических выпадений.

Трехчасовая операция прошла успешно, девочка находится в реанимации и скоро полностью восстановится.

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Фото: Piter.TV