В ФМБА столкнулись с нетипичным течением коронавируса

У некоторых пациентов наблюдается так называемый симптом "острого живота".

Специалисты федерального медико-биологического агентства столкнулись с нетипичным течением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время лечения в федеральном агентстве у двух пациентов кроме высокой температуры наблюдался так называемый симптом "острого живота", что стало поводом для экстренного медицинского вмешательства. Врачи провели лапароскопию, в брюшной полости пациентов была обнаружена жидкость.

Это даёт специалистам основания полагать, что новая коронавирусная инфекция может протекать с клинической картиной серозного перитонита. В ФМБА посчитали, что причина его возникновения — ответ организма на борьбу с COVID-19.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 9 974 новых случая заражения коронавирусом.