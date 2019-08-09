Камеры в Павловском дворцы зафиксировали необычное явление

Ночью 9 августа в Павловском дворце зафиксировали загадочный объект. Светлое пятно появилось на камерах видеонаблюдения.
Как сообщили в пресс-службе музея, "нечто" попало в объектив в Египетском вестибюле Павловского дворца около часа ночи. После необычного случая сотрудники музея начали просматривали камеры в поисках аналогичного явления. Теперь этим займутся специалисты.
Пользователи сети предположили, что это могла быть пылинка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Лахта Центр" выпустил комикс о "Фантастической пятерке" ко Дню строителя.
Видео: "Музей-заповедник "Павловск" / Instagram
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