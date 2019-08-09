Камеры в Павловском дворцы зафиксировали необычное явление

Сотрудники музея обратились к специалистам, которые объяснят необычное явление.

Ночью 9 августа в Павловском дворце зафиксировали загадочный объект. Светлое пятно появилось на камерах видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе музея, "нечто" попало в объектив в Египетском вестибюле Павловского дворца около часа ночи. После необычного случая сотрудники музея начали просматривали камеры в поисках аналогичного явления. Теперь этим займутся специалисты.

Пользователи сети предположили, что это могла быть пылинка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Лахта Центр" выпустил комикс о "Фантастической пятерке" ко Дню строителя.

Видео: "Музей-заповедник "Павловск" / Instagram