"Лахта Центр" выпустил комикс о "Фантастической пятерке" ко Дню строителя

Художник-иллюстратор Мэнли и дизайнер Александр Скарук создали для "Лахта Центра" комикс о "Фантастической пятерке". История о супергероях появилась в преддверии Дня строителя, который отметят 11 августа.
"Управление погодой, полеты со сверхзвуковой скоростью, возможность поймать облако, увидеть солнце в пасмурный день и зарядиться энергией круглой радуги - это не только сверхспособности супергероев, но и те чудеса, которые происходят каждый день в Лахта Центре",
- отметили в компании.
В пресс-службе "Лахта Центра" отметили, что комикс подражает известным работам Стэна Ли, в том числе и по названию, однако отличительной чертой "пятерки" является суперкот. Другие герои команды - "Главный", "Молния", "Итальянец", "Майндмастер". Они дают горожанам возможность радоваться солнцу, решают проблемы города, создают уют для петербуржцев.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что перед "Лахта Центром" зимою зальют каток и поставят новогоднюю елку.
Фото: vk.com/lakhtacenter
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