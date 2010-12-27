"Лахта Центр" выпустил комикс о "Фантастической пятерке" ко Дню строителя

Одна из отличительных черт комикса - в команде героев есть суперкот.

Художник-иллюстратор Мэнли и дизайнер Александр Скарук создали для "Лахта Центра" комикс о "Фантастической пятерке". История о супергероях появилась в преддверии Дня строителя, который отметят 11 августа.

"Управление погодой, полеты со сверхзвуковой скоростью, возможность поймать облако, увидеть солнце в пасмурный день и зарядиться энергией круглой радуги - это не только сверхспособности супергероев, но и те чудеса, которые происходят каждый день в Лахта Центре", - отметили в компании.

В пресс-службе "Лахта Центра" отметили, что комикс подражает известным работам Стэна Ли, в том числе и по названию, однако отличительной чертой "пятерки" является суперкот. Другие герои команды - "Главный", "Молния", "Итальянец", "Майндмастер". Они дают горожанам возможность радоваться солнцу, решают проблемы города, создают уют для петербуржцев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что перед "Лахта Центром" зимою зальют каток и поставят новогоднюю елку.

Фото: vk.com/lakhtacenter