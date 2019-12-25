Каменногорский центр образования признан "Школой года"

Учреждение стало вторым лауреатом всероссийского конкурса в регионе.

Каменногорский центр образования признан лауреатом всероссийского конкурса "Школа года - 2020". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Итоги конкурса, который проводился на базе открытых онлайн-площадок, были подведены 28 апреля. В этом году награды удостоился еще один представитель Ленинградской области – Волховская средняя общеобразовательная школа №1.

В Каменногорском центре образования насчитывается более 600 учеников. Также учебное заведение обеспечивает образование дошкольников.

Школа уже была отмечена рядом наград. Так, в 2015 году она выиграла конкурс "Инклюзивная школа Росии-2015" в номинации "Лучшая школа, реализующая инклюзивную практику". Кроме того, Каменногорский центр был включен в Национальный Реестр "Ведущие образовательные учреждения – 2017".

Сейчас в учреждении развиваются исследовательская деятельность, проводятся спортивные мероприятия, реализуется инклюзивное образование.

Администрация Выборгского района высоко оценила работу центра и поздравила педагогический состав с победой.

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