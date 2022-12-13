В Каменке во время пожара в деревянном доме погибла женщина и пострадали двое мужчин

Дом деревянный, размер 3х4 метра, отапливался дровяной печью.

В деревне Каменка Всеволожского района Ленобласти во время пожара погибла женщина, ещё двое мужчин пострадали. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздней ночью 14 мая в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в деревянном доме в деревне Каменка. В результате пожара в сильно обгоревшем состоянии был обнаружен труп 54-летней жительницы дома, без признаков насильственной смерти.

Также с места происшествия были госпитализированы 51-летний сожитель погибшей и неустановленный мужчина (на вид 40 лет) с термическими ожогами различной степени. Оба находятся в тяжелом состоянии (опросу не подлежат).

Дом деревянный, размер 3х4 метра, отапливался дровяной печью. Обстоятельства пожара устанавливаются. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Курортном районе ночью во время пожара погиб мужчина.

Фото: Piter.tv