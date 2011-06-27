КамАЗ раздавил лежащего на дороге мужчину в Ленобласти

От полученных повреждений неизвестный мужчина скончался на месте.

Ночью 6 июля в Ленобласти произошла смертельная авария. Около 23:50 КамАЗ переехал мужчину. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП произошло во Всеволожском районе. На трассе "Большая Грива – Матокса" КамАЗ под управлением 35-летнего водителя наехал на человека, который лежал на трассе по ходу движения транспорта и вне зоны пешеходного перехода.

От полученных повреждений неизвестный мужчина скончался на месте.

Накануне в аварии с автобусом и КАМАЗом на Выборгском шоссе пострадали 4 пассажира.

Фото: Piter.TV