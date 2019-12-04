Кальянную на Благодатной закрыли на месяц из-за проблем с вентиляцией

Также проблемой стали телевизоры и громкая музыка.

Московский районный суд Петербурга на месяц запретил работать кальянной на Благодатной улице. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, заведение, расположенное на первом этаже жилой пятиэтажки провинилось санитарными нарушениями.

Внеплановая проверка в ООО "Леон" выявила, что система вентиляции в кальянной не соответствует требованиям: решетки не укрыты сеткой, а приток воздуха организован на высоте около 2,5 метров от уровня земли. Собственники не смогли представить документы об испытаниях вентиляционного оборудования, его прочистки и обследовании, а также передачи в эксплуатацию. Кроме того, у организации не нашлось необходимых паспортов всех установленных в кальянной вентсистем, что позволило проверяющим сделать вывод о несоответствии действующих норм и правил. Также проблемой стали телевизоры и микшер-усилитель для проигрывания музыки, которые запрещено размещать на предприятиях первых этажей жилых домов.

Ранее мы писали, что в Петербурге за нарушения содержания фасадов собственников оштрафовали на 2,3 млн рублей.

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