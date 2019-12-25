В Петербурге за нарушения содержания фасадов собственников оштрафовали на 2,3 млн рублей

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что за нарушения содержания фасадов собственников оштрафовали на 2,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Так, в ходе "Недели чистоты" в Центральном районе, вынесено 18 постановлений с назначением штрафных санкций на сумму 2 миллиона 340 тысяч рублей. Штраф выписали "Почте России" на Херсонской, ГУП "Водоканал СПб" на Лиговский проспекте и улице Бородинская.
Также в ведомстве обратили внимание на нарушения содержания 29 трансформаторных подстанций, которые принадлежали ПАО "Ленэнерго".
Ранее мы сообщали о том, что "Водоканал" реконструирует тоннельный коллектор вдоль реки Мойки.
Фото:ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга/вк
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