"Водоканал" реконструирует тоннельный коллектор вдоль реки Мойки

В связи с работами ожидаются ограничения движения.

Со вторника, 24 августа, на нескольких участках набережной реки Мойки ввели ограничения транспортного движения: вдоль реки с октября ведут работы по реконструкции тоннельного коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

Основная часть работ идет внутри сооружения, но для проведения некоторых этапов ремонта необходимо размещать оборудование снаружи. Это, в свою очередь, будет неизбежно мешать проезду автомобилей. Общая длина участка, подвергающегося реконструкции, составляет 905 метров. Рабочие отремонтируют коллектор, шахты и буровые скважины, а также промоют и высушат обделку сооружений и санируют коллектор. Внутри тоннеля проложат новую герметичную пластиковую трубу взамен изношенных трубопроводов.

Отмечается, что работы позволят сохранить коллектор, исключат попадание грязных стоков в Мойку и предотвратят ухудшение экологической обстановки в городе.

С 3 по 16 сентября затруднится проезд по четной стороне набережной Мойки у дома 18, с 17 по 30 сентября ограничат движение уже по нечетной стороне у дома 6-8 по Дворцовой площади. Работы планируют завершить до 10 декабря 2021 года.

Ранее мы сообщали, что в тоннеле под Литейным мостом затруднится проезд из-за дорожных работ.

Фото: Piter.TV