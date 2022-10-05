Владислав Шапша увидел места размещения граждан, которых разместили в частях Подмосковья.

Калужский губернатор оценил условия проживания мобилизованных граждан. Соответствующей информацией в видеообращении, размещенном в собственном Telegram-канале, поделился глава региона Владислав Шапша. Чиновник заметил, что находился на территории трех баз в Московской области - Ногинске. Специалист пообщался с командирами подразделений о новобранцах. При этом Шапша не выявил никаких нареканий по условиям нахождения граждан в этих частях или проведения их подготовки.

Узнал, чему учат. Понятно, что на первом этапе, когда базу готовили к приему, могли возникать вопросы, но сейчас уже все в целом утряслось. Своими глазами увидел, да и по общению с парнями понял, что в бытовом плане все нормально. Владислав Шапша, глава региона

Эксперт добавил, что порядок приема и размещения отлажен. После прибытия в часть частично мобилизованные идут получать экипировку, которая включает в себя форму, берцы и плащ-палатку. Остальные просьбы солдат региональные власти решают по мере поступления таких заявлений. Владислав Шапша привез в Подмосковье тысячу комплектов термобелья. Эту поставку властям помогли собрать местные предприниматели. Сейчас чиновники работают над обеспечением граждан спальниками, разгрузками, аптечками.

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Фото и видео: Telegram / Владислав Шапша