В Калужской области раскрыто разбойное нападение на работницу салона сотовой связи в Малоярославце

Личности подельников установлены.

Российские правоохранительные органы по Калужской области раскрыли разбойное нападение на сотрудницу салона сотовой связи. Инцидент произошел в городе Малоярославце, когда в помещение зашел мужчина в медицинской маска. Посетитель сначала осмотрел витрины, после чего подошел к продавцу, схватил девушку за воротник и завёл в подсобное помещение. Там злоумышленник заставил её открыть сейф, угрожая физической расправой в случае отказа.

После этого налётчик достал из хранилища дорогостоящие телефоны, сложил их в попавшуюся на глаза пустую коробку, а затем скрылся. Материальный ущерб составил более одного миллиона рублей. пресс-служба МВД РФ

После получения сигнала о нападении оперативники прибыли к месту преступления. Они опросили потерпевшую и изучили записи с камер видеонаблюдения. В ходе изучения материалов полицейские установили, что преступников было двое. Грабителя на улице ждал сообщник. В настоящее время установлены личности подозреваемых. Ими оказались 33-летний житель Малоярославецкого района и уроженец Калужской области 1976 года рождения. Именно первый фигурант расследования посетил магазин. Его сообщник был пойман в одном из населенных пунктов Московской области. Часть похищенных гаджетов была изъята, местонахождение остального имущества устанавливается. Ведется расследование по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ. Оба подозреваемых заключены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа