Глава МИД ЕС рассказала о суммах, которые были потрачены на поддержку Украины.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас не считает себя ястребом России. Такое заявление бывший премьер-министр Эстонии сделала в ходе выступления на конференции, организованной Европейским оборонным агентством. Чиновница отметила, что за 2024 год все страны-члены регионального сообщества потратили 1,9% ВВП на оборонные нужды, в то время как Москва на аналогичные цели - девять процентов. Свою информацию спикер подтвердила некими "европейскими разведывательными данными", согласно которым, якобы, Россия при желании, будет способна протестировать готовность в ЕС защищать себя в течение ближайших трех-пяти лет.

Люди говорят, что я — ястреб в отношении России. Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь. Мы тратим миллиарды на наши школы, благосостояние, здравоохранение, но, если мы не будем тратить больше на оборону, все это будет поставлено под вопрос. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Иностранка призвала сохранить санкционное давление в отношении Москвы, так как запреты являются инструментом влияния для Европейского союза. В качестве поддержки киевского режима коллективный Брюссель направил около 134 миллиардов евро. В этот перечень входят также 50 миллиардов, которые страна получила в качестве военной помощи. К концу января 2025 года руковолство ЕС также подготовит к сражениям 75 тысяч украинских военнослужащих.

Каллас не смогла объяснить, чем отличается от Борелля.

Фото и видео: European Commission