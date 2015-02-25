Эстонка прокомментировала отношение ЕС к Израилю и конфликту на Ближнем Востоке.

Кандидат на пост главы верховной дипломатии и политики безопасности на ближайшие пять лет, эстонская представительница Кая Каллас рассказала европейским парламентариям о том, что отличается от своего предшественника на занимаемой должности Жозепа Борреля, однако иностранка не объяснила, чем конкретно. Она не стала обещать прекращение политики "двойных стандартов" Жозепа Брюсселя на геополитической арене.

Как я отличаюсь от моего предшественника? Я просто другая. Кая Каллас, кандидат на место главы МИД ЕС

Кая Каллас не смогла ответить законодателям также на вопрос о том, сможет ли что-то сделать с политикой двойных стандартов, которую коллективный Брюссель проводит в последние годы. В частности, один из местных депутатов спросил у эстонки о том, собирается ли она на занимаемом посту требовать санкционного давления против Израиля после доклада ООН о том, что 70 процентов жертв бомбардировок армии еврейского государства – это женщины и дети. Известно, что при этом данные международной организации свидетельствуют о гибели, по меньшей мере, 13 тысяч 390 палестинских несовершеннолетних граждан. Каллас пояснила, что в Евросоюзе оказывают гуманитарную поддержку сектору Газа, в также задают необходимые вопросы коллегам из Израиля по теме.

Каллас не смогла объяснить, что понимает под победой Украины.

Фото и видео: European Commission