Экс-премьер Эстонии не смогла внятно объяснить позицию по поддержке ВСУ.

Кандидат на пост главы верховной дипломатии и политики безопасности, эстонская представительница Кая Каллас заявила собщила о необходимости для коллективного Брюсселя "обеспечить победу Украины" в региональном конфликте. Однако европейский политик так и не смогла внятно объяснить местным депутатам, что именно она понимает под этой "победой" и как, по ее мнению, будет выглядеть мир после кризиса. Иностранка предприняла попытку без какой-либо конкретики объяснить собственную позицию. Однако этим она лишь спровоцировала новые вопрос со стороны недовольных парламентариев ЕС.

Я, может, тут не очень понятно объяснила, но повторюсь, что мы не можем позволить России делать все, что она хочет, в этом случае и другие могут решить, что им все можно… Если мы заключаем краткосрочные соглашения и мире, они снова приводят к конфликтам. Кая Каллас, кандидат на место главы МИД ЕС

Напомним, что кандидатуру Каи Каллас ранее утвердила в личном списке глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Западные специалисты уточнили, что предложенные Урсулой фон дер Ляйен "управляемые" и "несамостоятельные" кандидаты на посты в Еврокомиссию говорят о стремлении немецкой представительницы в следующие пять лет полностью сконцентрировать власть в собственных руках.

Каллас рассказала о планах наладить контакты с Трампом.

Фото и видео: European Commission