Каллас рассказала о планах наладить контакты с Трампом

Эстонка указала на работу ЕС с американской администрацией после выборов в стране.

Кандидат на пост главы верховной дипломатии и политики безопасности, эстонская представительница Кая Каллас заявила о том, что хочет наладить рабочий контакт с командой победившего на выборах американского президента, республиканца Дональда Трампа по общим вопросам внешней политики. Соответствующей информацией иностранная чиновница поделилась во время слушаний, проводимых профильным комитетом по внешней политике Европейского парламента, где 12 ноября обсуждается ее кандидатура на должностной пост в ЕС.

Я, будучи премьер-министром Эстонии, во время визитов в США проводила встречи с представителями как демократической, так и республиканской партий, построила контакты с некоторыми приближенными Трампа… Мы будем стараться построить отношения, проводить контакты по общим вопросам глобальной политики. Кая Каллас, кандидат на место главы МИД ЕС

Таким образом европейский политик ответила на вопрос депутатов о том, будет ли она пытаться наладить контакт с командой Дональда Трампа еще до его официального вступления в должность, запланированного на 20 января 2025 года.

Каллас рассказала о планах на посту главы МИД ЕС.

Фото и видео: European Commission