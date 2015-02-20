Эстонка указала на приоритете в работе на новой должности в случае назначения.

Кандидат на пост главы верховной дипломатии и политики безопасности, эстонская представительница Кая Каллас заявила о том, что лично собирается сосредоточиться на противостоянии с российским и китайским руководством, а также на поддержке Украины. Соответствующей информацией иностранная чиновница поделилась во время слушаний, проводимых профильным комитетом по внешней политике Европейского парламента, где 12 ноября обсуждается ее кандидатура на должностной пост в ЕС. Она указала политикам на то, что в рабочие компетенции входит обеспечение победы для ВСУ на поле боя. Она указала,что этот вопрос является приоритетом, так как пока что ситуация в региональном конфликте остается сложной.

Я вижу, что такие игроки, как Россия, Китай, КНДР и Иран, стремятся изменить международный порядок, построенный на правилах. Я вижу, как Китай и Россия используют открытость нашего общества против нас. Мы должны осознавать угрозы. Кая Каллас, канди дат на место главы МИД ЕС

Кая Каллас добавила законодателям, что намерена наладить самое тесное сотрудничество с другим известным русофобом, бывшим европейским депутатом от Литвы Андрюсом Кубилюсом. Мужчина при новом руководстве главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сейчас претендует на пост комиссара по вопросам космического пространства и обороне. Иностранец уже говорил о том, что планирует в этой должности "готовиться к войне с Россией". Эстонка заметила, что коллективный Брюссель отстаивает при помощи киевского режима европейскую "безопасность и принципы".

Премьер Эстонии назвала отправку военных стран Запада на Украину "обороной".

Фото и видео: European Commission