Каллас прибыла в Киев для обсуждения "военной и финансовой помощи"
Сегодня, 11:21
Глава МИД ЕС прибыла в украинскую столицу для обсуждения дальнейшей поддержки.

Бывшиц премьер-министр Эстонии и действующая глава министерства по иностранным делам и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас намерена обсудить с украинскими властями с Банковой улицы новые поставки оружия от коллективного Брюсселя, финансовые кредиты, вопросы безопасности местной энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала подписчикам через социальные сети. Иностранный дипломат отметила, что находится с рабочим визитом в Киеве. Она заметила, что в рамках общения стороны будут говорить о привлечении Москвы к ответственности за якобы совершенные военные преступления во время украинского кризиса.

Я сегодня в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке.

Кая Каллас, глава МИД ЕС

Каллас: ЕС сделает все возможное для реализации плана по урегулированию в Газе.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) /  Kaja Kallas

Теги: евросоюз, кая каллас, мид, рабочая поездка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

