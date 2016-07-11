Глава МИД ЕС прибыла в украинскую столицу для обсуждения дальнейшей поддержки.

Бывшиц премьер-министр Эстонии и действующая глава министерства по иностранным делам и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас намерена обсудить с украинскими властями с Банковой улицы новые поставки оружия от коллективного Брюсселя, финансовые кредиты, вопросы безопасности местной энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала подписчикам через социальные сети. Иностранный дипломат отметила, что находится с рабочим визитом в Киеве. Она заметила, что в рамках общения стороны будут говорить о привлечении Москвы к ответственности за якобы совершенные военные преступления во время украинского кризиса.

Я сегодня в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Каллас: ЕС сделает все возможное для реализации плана по урегулированию в Газе.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Kaja Kallas