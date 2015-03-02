Каллас: ЕС не смог понять целей США в Иране из-за отсутствия коммуникации

Глава МИД ЕС объяснила, что ответ на запрос к США по поводу развития трансатлантического партнерства не получен.

Европейский союз так и не смог понять целей, ради которых американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе начала войну с Ираном. Соответствующее заявление сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности регионального сообщества Кая Каллас в интервью для журналистов из западного новостного агентства The Reuters. Иностранная чиновница пояснила, что такая ситуация возникла из-за отсутствия коммуникации между коллективным Брюсселем и Белым домом. В настоящее время ЕС готов инвестировать в трансатлантическое партнерство, которое находится под сильным давлением, но пока что не получил ответа от партнеров из США.

Мы — союзники Америки, но мы не совсем понимаем их действия в последнее время. Как я уже сказала, с нами не консультировались, и мы не совсем понимаем, каковы цели этой войны... Но, знаете, для танго нужны двое. В любых отношениях есть две стороны. Кая Каллас, глава МИД ЕС

