Калинская вышла в финал турнира в Берлине

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал турнира серии WTA 500 в Берлине.

В полуфинале турнира соперницей 24-й ракетки мира была белорусская спортсменка Виктория Азаренко. Калинская одержала победу со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

В финале турнира в Берлине соперницей россиянки станет победительница пары Кори Гауфф (США) – Джессика Пегула (США).

Ранее мы сообщали, что Алькарас стал победителем "Ролан Гаррос".

Видео: YouTube / WTA