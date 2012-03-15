Алькарас стал победителем "Ролан Гаррос"

Испанец выиграл третий в карьере турнир Большого шлема.

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции.

Соперником третьей ракетки мира в финале турнира стал немецкий спортсмен Александр Зверев. Алькарас одержал победу со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 4 часа 19 минут.

Отметим, что для Алькараса это третья победа на турнирах Большого шлема. Испанец побеждал на US Open в 2022-м и Уимблдоне в 2023-м годах.

Ранее мы сообщали, что Швентек стала победительницей "Ролан Гаррос".

Видео: YouTube / Roland-Garros