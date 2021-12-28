Во флешмбое принял участие 41 служебный автомобиль.

Калининградские полицейские собрали гигантскую автоёлку из патрульных машин. Ролик опубликовали в официальных региональных аккаунтах в социальных сетях представители Госавтоинспекции. Известно, что в операции приняло участие 41 транспортное средство. На построение фигуры у представителей правоохранительных органов ушло три часа. Включенные проблесковые маячки выполняли роль гирлянды и иллюминации. Выстраиваться на территории стадиона "Калининград" автомобили начали днем.

В праздничном видеоролике запечатлена потрясающая картина, которая открывается зрителям с разных ракурсов, в том числе с воздуха. пресс-служба МВД России

Напомним, что аналогичный флешмоб ранее прошел в Красноярском крае. Там авто-ёлку составили пять машин ГИБДД, а также 460 автомобилей местных жителей.

Каждому второму петербуржцу нравится елка на Дворцовой площади.

Фото и видео: МВД России по Калининградской области