С 31 марта Калининградская область перейдет на режим самоизоляции

О новых введениях сообщил в понедельник губернатор Антон Алиханов.

Вслед за Москвой на режим полной самоизоляции переходят и другие регионы России. Ранее мы сообщали, что с 12.00 30 марта режим самоизоляции введен в Мурманской области. Сейчас стало известно, что со вторника 31 марта на режим самоизоляции уходит Калининградская область.

РИА Новости сообщает, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов на встрече с журналистами сообщил о новых мерах по предотвращению распространения коронавирусой инфекции. В регионе вводится режим самоизоляции. Условия самоизоляции точно такие же, как и в столице. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости в ближайший продуктовый магазин и аптеку, за неотложной медпомощью и для выгула собак в районе 100 метров от места проживания. Отмечается, что транспорт работать будет, но его количество будет сокращено.